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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bilecik'e 105 milyonluk dev yatırım yapılacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bilecik'te gerçekleştirilecek 33 proje ele alındı. 2024 yılı içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 26 yatırım, 6 makine ekipman, 1 adet sulama projesi ile toplam 33 projeye 105 milyon 641 bin 339 TL yatırım yapılacağı belirtildi.

Belirlenen 105 milyon 641 bin 339 TL'lik yatırım ile 2024 yılı içerisinde 33 proje hayata geçecek. - BİLECİK