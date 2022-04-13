Bilecik'e Nisan ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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Bilecik'e Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

13.04.2022 00:58
Bilecik'e Nisan ayında lapa lapa kar yağdı

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve hava sıcaklığının ani düşüşüne sebep olan yağmur, bazı bölgelerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bilecik'te dün akşam saatlerinde başlayan ve hava sıcaklığının ani düşüşüne sebep olan yağmur, bazı bölgelerde gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı bin 123 rakımlı Dodurga Beldesinde yaşayanlar bu sabah lapa lapa kar yağışı ile uyandı. Sabaha karşı başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışla birlikte belde beyaza büründü. Baharı beklerken güne yeniden kar yağışı ile uyanan Dodurgalılar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Öte yandan meteorolojiye göre belde de gündüz hava sıcaklığı 4, gece ise eksi 4 olacağı bildirildi. - BİLECİK

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Bilecik, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'e Nisan ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'e Nisan ayında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika
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