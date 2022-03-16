Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak

16.03.2022 14:39
Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak

Bilecik Gönüllüler Derneği Başkanı Gülcan Namal, derneklerinin amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, din, dil, ırk, mezhep, siyasi ve felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar anlayışıyla kurulduğunu belirtti.

Bilecik Gönüllüler Derneği Başkanı Gülcan Namal, derneklerinin amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, din, dil, ırk, mezhep, siyasi ve felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar anlayışıyla kurulduğunu belirtti.

Bilecik Gönüllüler Derneği üyeleri kentte faaliyet gösteren basın mensuplarıyla bir araya geldi. Dernek binasında düzenlenen kahvaltı sonrası dernek faaliyetleri hakkında bilgi veren Gülcan Namal, "Amacımız, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumun sosyo ekonomik düzeyini yükseltmek, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması ve tanıtılmasına katkıda bulunmak, toplumda gönüllülük kavramına yönelik bilinci geliştirmektir. İlimizdeki gönül elçileri uygulamasını yaygınlaştırılıp geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapmak, gönül elçiliğine yönelik çalışma yapan kuruluşlara destek vermek istiyoruz. Afet, savaş ve olağan zamanlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, evlenme, yuva kurma, iş kurma, konut, ibadethane, aşevi ve sair bütün hususlarda ayni ve nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmayı amaçlıyoruz. Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre ve kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, din, dil, ırk, mezhep, siyasi ve felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar anlayışıyla kurulmuştur" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak

YORUMLAR
500
Bakan Nebati, yabancı yatırımcıları İFM'ye yatırım yapmaya davet etti Açıklaması Bakan Nebati, yabancı yatırımcıları İFM'ye yatırım yapmaya davet etti Açıklaması Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti Kaymakam adayları Bilecik'e veda etti

Togo Cumhuriyeti, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Kuruluş Osman'da bu akşam Geyhatu'nun akıbeti ne olacak?
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik Gönüllüler Derneği'nin amacı herkesin yardımına koşmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement