Bilecik Şehir Mezarlığında bulunan şehitlikte kapsamlı bir bakım çalışması yapıldı.
Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince Bilecik Şehir Mezarlığında bulunan şehitlikte kapsamlı bir bakım çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında şehit mezar taşlarındaki yazılar yenilenirken, etrafta düzenlememeler yapıldı. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik Şehitliğinde kapsamlı çalışma - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.