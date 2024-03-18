Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 'Girişimcilikte Kadın Eli' konulu konferans ile farkındalık çalışmasına imza attı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 'Girişimcilikte Kadın Eli' konulu konferans İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.
Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Programın Moderatörlüğünü Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu yaparken konuşmacı olarak Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi emekçileri Gülay Durak, Banu Erkal, Selime Kara, Canan Şahin ve Gülsüm Ünal katıldı.
Konferansta, kooperatifin kültürel mirasa sahip çıkmasına vurgu yapılırken ortaya çıkarılan el emeği göz nuru ürünleri olan lefke bezi, peşkir, takı grupları ve diğer dekoratif ürünlerinden bahsedildi. - BİLECİK
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