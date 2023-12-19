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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği' paneli gerçekleşti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği' paneli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve akademisyenler katılımıyla gerçekleşti. Panelde, öğretim üyelerinin bilimsel araştırma projelerinde izleyebilecekleri yollar anlatıldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi\'nde \'Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği\' paneli gerçekleşti
19.12.2023 - 10:53,  Güncelleme: 10:54
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde 'Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği' paneli gerçekleşti.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyelerinin bilimsel çalışmalarına katkı sağlamak adına 'Bilimsel Araştırma Süreçleri ve Araştırma Etiği' paneli, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karakurt ve akademisyenler katılımıyla gerçekleşti.

Üniversitelerarası Kurul tarafından yayımlanan son doçentlik kriterlerinde araştırma ve yayın etiği konusunda dikkat çekici ölçüdeki yeniliklerden ve bilim dünyasında son yaşanan bazı etik ihlaller gibi nedenlerden yola çıkarak öğretim üyelerinin bilimsel araştırma projelerinde izleyebilecekleri yolların anlatıldığı panel, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı.

Gerçekleşen programda; Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Murat Alanyalıoğlu 'Bilimsel Araştırma Sistematiği', Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulbaki Bilgiç 'Bilimsel Araştırma Yaklaşımları', Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı ise 'Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği' konulu sunumlarını yaptılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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