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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev süresi dolan Öğr. Gör. Özgür Özcan, Vali Şefik Aygöl'e veda ziyaretinde bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde görev süresi dolan Genel Sekreter Öğr. Gör. Özgür Özcan, Vali Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret ederek vedalaştı. Vali Aygöl, Şeyh Edebali Üniversitesi'ne kattığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, "Üniversitemizin Genel Sekreterliğini yapan Öğr. Gör. Özgür Özcan'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Yolu açık ve başarıları daim olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK