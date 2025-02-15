Bilecik'te 7 Aranan Şahıs Yakalandı

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Bilecik'te aranan 7 şahıs yakalandı

BİLECİK - Bilecik'te 160 iş yeri ve 24 metruk bina denetlenirken, aranan 7 şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri il merkezi ve ilçelerde Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirilirken, aranan 7 şüpheli şahıs yakalandı. Bilecik genelinde yapılan denetimlerde 353 personel görev alırken, 4 bin 554 kişinin Genel Bilgi Toplama sorgusu yapıldı. Ayrıca denetimde 11 yoklama kaçağı şahıs yakalanırken, 160 iş yeri ve 24 metruk bina denetlendi. 3 bin 90 aracın kontrol edildiği denetimde 9 araç trafikten men edilirken, 1 hacizli yakalamalı araç tespit edildi, 1 sürücü belgesi geri alındı. Arama kaydı bulunan 7 şahıs yakalandı.