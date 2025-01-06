Bilecik\'te 996 Aileye 53 Milyon TL Destek

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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmalara ilişkin bilgilendirmesinde, 996 aileye toplamda 53 milyon 604 bin 550 TL nakdi para desteği sağlandığını açıkladı.

İl Müdürü Türkoğlu, Bilecik'te engelli vatandaşlar için ödenen evde bakım yardımı kapsamında 996 aileye 12 ay boyunca 53 milyon 604 bin 550 TL ödeme gerçekleştirildiğini söyledi. Türkoğlu, "24 koruyucu aileye 12 ay boyunca 3 milyon 228 bin 446 TL ödeme yapıldı. Sosyal ekonomik destek ödemesi (SED) çerçevesinde 417 çocuğa 12 ay boyunca 13 milyon 918 bin 416 TL, ücretsiz seyahat kapsamında gelir desteği çerçevesinde 131 araç için 12 ay boyunca 3 milyon 888 bin TL ödeme gerçekleştirildi" ifadelerine yer verdi.

Türkoğlu açıklamasının sonunda şu sözlerine yer verdi. "Ayrıca, bin 650 aileye 666 bin 948 TL doğum yardımı ödemesi yapıldı" dedi. - BİLECİK