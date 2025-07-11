Bilecik\'te Aşure İkramı Etkinliği

Bilecik'te, Muharrem ayı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı'nın koordinesinde vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Etkinlik, şehrin farklı noktalarında hem manevi duyguları pekiştirdi hem de vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. İl Başkanı Serkan Yıldırım "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın sembolü olan bu güzel geleneği yaşatmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Yüzlerce kişiye aşure ikramında bulunulan etkinlikte, vatandaşlar da memnuniyetlerini dile getirerek bu tür kültürel ve manevi değerlerin yaşatılmasından dolayı teşekkürlerini iletti. - BİLECİK