Bilecik\'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

BİLECİK (İHA) – Bilecik'te 'Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirilirken, tüm bağımlılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla önemli kararlar alındı.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç'ın başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Belediye Başkanı Bekir Torun ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede tüm bağımlılık türleriyle etkin bir şekilde mücadele edilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla önemli kararlar alındı.

Toplantı sonrası kısa bir açıklama yapan Belediye Başkanı Bekir Torun, Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay'ın oluşturduğu mücadele stratejisi ekseninde ilçedeki tüm paydaşların etkin katılımıyla, tütün, alkol, uyuşturucu, ekran ve davranışsal bağımlılıktan çocukları, gençleri ve halkı korumak amacıyla çalışmaların artırılacağını belirtti. Torun, "Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay'ın oluşturduğu strateji doğrultusunda, ilçemizdeki tüm kurumlarla birlikte hareket ederek bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve halkımızı korumak en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK