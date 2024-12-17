Bilecik\'te Boza Gecesi Coşkusu

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Bilecik Pazarcıklılar Derneği tarafından 'Boza Gecesi' düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleşen Boza Gecesi'ne katılım yoğun olurken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım da geceye katılanlar arasında yer aldı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı ve eğlenceli anların yaşandığı gecede davetlilere boza ve helva ikram edildi.

Bilecik Pazarcıklılar Derneği Başkanı Ahmet Demirel, ev sahipliği yaptığı gece de katılan herkese teşekkür ederek, etkinliğe olan yoğun ilgiden dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise; Pazarcıklılar Derneğinin çok güzel işlere imza attığını ve derneklerle gurur duyduklarını belirterek, "Birlik ve beraberlik oldukça bizler dimdik ayakta kalırız. Bu geceyi düzenleyen başta Başkan Ahmet Demirel ve yönetim kuruluna, geceye katılan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BİLECİK