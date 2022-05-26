Bilecik'te çamaşır makinesi içinden yılan çıktı - Son Dakika
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Bilecik'te çamaşır makinesi içinden yılan çıktı

26.05.2022 11:05
Bilecik'te çamaşır makinesi içinden yılan çıktı

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içinde yakalanan yılan doğaya salındı.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içinde yakalanan yılan doğaya salındı.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları Bilecik Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde bulunan çamaşır makinesi içine bir yılan girdiği ihbarı aldı. Hemen olay yerine giden ekipler yavru yılanı çamaşır makinesi içinden alarak doğaya saldılar. Bilecik Belediyesi vatandaşların bu tür konulara karşı duyarlı olmaları uyarısında bulunarak, müdürlük olarak bu türdeki hizmetleri gerçekleştirdikleri bilgisini verdi. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

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