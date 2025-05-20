Bilecik\'te Çilek Üretimi Artıyor

Tarım şehri Bilecik, verimli topraklarında üretim gücüyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kentte yıllık ortalama 450 dekar arazide yaklaşık 160 ton çilek üretilirken, "Çilek Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" kapsamında önemli bir etkinlik gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, genç çiftçileri teşvik etmek ve tarımın sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla Ziraat Fakültesi öğrencileriyle birlikte çilek dikimi gerçekleştirdi. Etkinlik, proje kapsamındaki ilk noktalar arasında yer alan Ulupınar Köyü'nde düzenlendi.

Tarım faaliyetlerini yerinde inceleyen Vali Aygöl, toplam 5 dekar araziye 25 bin çilek fidesi dikildiğini belirterek, gençlerin üretime katılımının önemine vurgu yaptı. "Gençlerimizin bu topraklarla buluşması, tarımın geleceği açısından büyük değer taşıyor. Eğitimli ve bilinçli çiftçilerle üretim gücümüzü artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Proje kapsamında çilek üretiminin bölgede yaygınlaştırılması, ekonomik kalkınmaya ve sosyal gelişime katkı sağlanması amaçlanıyor. - BİLECİK