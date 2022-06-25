Bilecik'te çocuklara 'Yaz Bilim Kampı' hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te çocuklara 'Yaz Bilim Kampı' hediyesi

25.06.2022 11:33
Bilecik'te çocuklara 'Yaz Bilim Kampı' hediyesi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, tatile giren çocuklara, 'Yaz Bilim Kampı' müjdesini verdi.

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, tatile giren çocuklara, 'Yaz Bilim Kampı' müjdesini verdi.

Yaz spor okulları, müzik kursları, Yaşayan Şehir Müzesi etkinlikleri, matematik müzesi ve sanat akademisi etkinlikleri gibi birçok alanda çocuklara aktivite imkanı sağlayan Bilecik Belediyesi, çocuklar için "Yaz Bilim Kampı" projesini hazırladı. Çocukların keyifli ve verimli bir yaz dönemi geçirmeleri amacıyla hazırlanan bilim kampında; 7-11 yaş bilgisayarsız kodlama kursu, 7-11 blok tabanlı kodlama kursu, 7-11 yaş akıl ve zeka oyunları kursu, 7-11 yaş eğlenceli matematik kursu ve 11-14 yaş arası satranç kursu gibi programlar yer alıyor. 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde kayıtların yapılabileceği Yaz Bilim Kampına tüm çocuklarımız davetlidir.

"Çocuklar için güzel projelerimizin devamı gelecek"

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Yaz Bilim Kampı" projesi hakkında yaptığı değerlendirmede, çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirterek, "Şu ana kadar birçok alanda çocuklarımızı faydalı ve anlamlı aktivite ile buluşturduk. Onların sosyal becerileri ve arkadaşlıklarının artması için müzik kursları, sanat akademisi ve müze akademisi faaliyetleri, atölye çalışmaları, tiyatro oyunları gibi birçok güzel programla buluşturduk. Amacımız çocuklarımızın yaz mevsimini hem verimli hem de eğlenceli geçirmelerini sağlamak olacak. Bütün etkinliklerimizin eğlenceli ve keyifli geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

YORUMLAR
500
Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma hazırlanıyor Vadipark, yeni ve renkli yüzüyle tekrar kullanıma hazırlanıyor Bilecik'te kadın dayanışması Bilecik'te kadın dayanışması
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Bilecik, Subaşı, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te çocuklara 'Yaz Bilim Kampı' hediyesi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 11:38:17. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te çocuklara 'Yaz Bilim Kampı' hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement