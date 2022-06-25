Bilecik'te çocuklara 'Yaz Bilim Kampı' hediyesi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, tatile giren çocuklara, 'Yaz Bilim Kampı' müjdesini verdi.

Yaz spor okulları, müzik kursları, Yaşayan Şehir Müzesi etkinlikleri, matematik müzesi ve sanat akademisi etkinlikleri gibi birçok alanda çocuklara aktivite imkanı sağlayan Bilecik Belediyesi, çocuklar için "Yaz Bilim Kampı" projesini hazırladı. Çocukların keyifli ve verimli bir yaz dönemi geçirmeleri amacıyla hazırlanan bilim kampında; 7-11 yaş bilgisayarsız kodlama kursu, 7-11 blok tabanlı kodlama kursu, 7-11 yaş akıl ve zeka oyunları kursu, 7-11 yaş eğlenceli matematik kursu ve 11-14 yaş arası satranç kursu gibi programlar yer alıyor. 27 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında Bilecik Belediyesi Bien Seramik Bilgi Evi'nde kayıtların yapılabileceği Yaz Bilim Kampına tüm çocuklarımız davetlidir.

"Çocuklar için güzel projelerimizin devamı gelecek"

Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Yaz Bilim Kampı" projesi hakkında yaptığı değerlendirmede, çocuklara yapılan yatırımın en önemli yatırım olduğunu belirterek, "Şu ana kadar birçok alanda çocuklarımızı faydalı ve anlamlı aktivite ile buluşturduk. Onların sosyal becerileri ve arkadaşlıklarının artması için müzik kursları, sanat akademisi ve müze akademisi faaliyetleri, atölye çalışmaları, tiyatro oyunları gibi birçok güzel programla buluşturduk. Amacımız çocuklarımızın yaz mevsimini hem verimli hem de eğlenceli geçirmelerini sağlamak olacak. Bütün etkinliklerimizin eğlenceli ve keyifli geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK