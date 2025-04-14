Bilecik\'te Don Hasarıyla Mücadele

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, üreticilerin yaşadığı zirai don kaynaklı sorunlarla mücadele için teknik ekiplerin sahadaki yoğun çalışmalarını sürdüğünü açıkladı.

Soğuk hava dalgasının etkisiyle ortaya çıkan don olaylarının tarım alanlarına verdiği zararları tespit etmek ve üreticilere destek olmak amacıyla, il ve ilçe teknik personeli hafta sonu da dahil olmak üzere sahada incelemeler yapıyor.

Hasar tespit çalışmaları kapsamında, İl Müdürü Yoldaş'ın katılımıyla gerçekleşen teknik incelemeler, üreticilerin karşılaştığı sorunların yerinde değerlendirilmesini ve çözüm süreçlerine hızla katkı sunulmasını amaçlıyor. Üreticilere gerekli teknik desteğin sağlanması ve sonuçların ilgili kurumlara iletilmesi için çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. - BİLECİK