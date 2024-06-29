Bilecik'te fabrikada 20 işçi hastanelik oldu - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te fabrikada 20 işçi hastanelik oldu

Bilecik'in faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 işçi akşam yemeği sonrası zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. İşçiler, karın ağrısı, ishal ve kusma şikayetleriyle tedavi altına alındı. Valilik, olayla ilgili adli tahkikat ve idari inceleme başlattı.

29.06.2024 14:36
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Bilecik'te fabrikada 20 işçi hastanelik oldu

BİLECİK - Bilecik'in faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 20 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.

Alınan bilgilere göre, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir porselen fabrikasında çalışan 20 işçi akşam yemeği sonrası zehirlenme şüphesi ve karın ağrısı, ishal ile kusma şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Bilecik, Pazaryeri ve Bozüyük Devlet Hastaneleri'nde tedavi altına alınan 20 işçi ardından taburcu edildi.

Konuyla ilgili valilik adli tahkikat ve idari incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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