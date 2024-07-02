Bilecik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Bilecik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale eden 3 fabrika işçisi dumanlardan etkilendiği için hastaneye sevk edildi.

02.07.2024 21:48
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Bilecik'te fabrikada çıkan yangın söndürüldü

BİLECİK - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde döküm fabrikasında çıkan yangın ekiplerce büyümeden söndürüldü.

Osmaneli ilçesi İnönü Mahallesi'ndeki döküm fabrikanın imalat bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden işçiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İşçilerin tahliye edildiği yangın, Osmaneli Belediyesi itfaiye ekiplerinin ve Orman İşletme Şefliğinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangına müdahale eden 3 fabrika işçisi dumanlardan etkilendiği için 112 ekiplerince Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastaneye sevk edilen işçilerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal yetkililerden yangın konusunda bilgi alarak fabrika müdürüne ve işçilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangın nedeniyle fabrikanın bir kısmında hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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