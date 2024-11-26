Bilecik'te geyik sürüsü görüntülendi
BİLECİK - Bilecik' Pazaryeri ilçesinde geyik sürüsü bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Pazaryeri ilçesi Fırınlar mevkiinde sabah erken saatlerinde yol kenarında bulunan ormanlık alanda geyik sürüsünü gören bir vatandaş o anı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Doğa yaşam alanında görüntülenen geyik sürüsü bir süre sonra gözden kayboldular.
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