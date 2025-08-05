Bilecik’te Güvenlik Toplantısı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında, il genelindeki güvenlik ve kamu düzeni konularının ele alındığı "İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı" düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe kaymakamları ile birlikte emniyet ve jandarma yetkilileri de katıldı. Toplantıda, il genelinde asayişin sağlanması, suç oranlarının azaltılması, trafik güvenliği ve halkın huzurunu doğrudan etkileyen konular masaya yatırıldı. Vali Sözer, toplantıda yaptığı değerlendirmede, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı. Yaz aylarında artış gösteren nüfus hareketliliğine dikkat çeken Sözer, özellikle düğünler, festivaller ve toplu etkinlikler sırasında güvenliğin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin titizlikle alınması gerektiğini belirtti. Toplantıda ayrıca uyuşturucuyla mücadele, okul çevrelerinde güvenlik önlemleri, trafik kazalarının azaltılması ve genel asayiş olaylarına karşı yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Kaymakamlar, kendi ilçelerinde yürütülen güvenlik çalışmaları hakkında kısa sunumlar yaparak mevcut durumu değerlendirdi. Toplantının sonunda, kurumlar arası koordinasyonun artırılması ve sahadaki denetimlerin sıklaştırılması yönünde kararlar alındı. Vali Sözer, tüm katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Vatandaşlarımızın huzuru için tüm kurumlarımızla birlikte sahada olmayı sürdüreceğiz" dedi. - BİLECİK