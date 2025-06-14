Bilecik\'te Hasat Dönemi Toplantısı

Bilecik'in ilçelerinde 2025 üretim yılı hububat hasat dönemi öncesinde, biçerdöver ve hasat kontrollerine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı boyunca müdürler tarafından yapılan sunumlarda, hasat döneminde dane kaybının önlenmesi, biçerdöver kontrollerinin önemi ve doğru hasat teknikleri gibi konular hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Üreticilerin soruları da yanıtlanarak, sahada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri paylaşıldı. Ayrıca toplantı çerçevesinde, biçerdöver operatör belgesine ihtiyaç duyanlar için hasat sezonu öncesi açılacak kurslara ilişkin bilgilendirme yapıldı. Özel bir kurs yetkilisi tarafından verilen bilgiler çerçevesinde, belgelendirme süreci ve kurs kayıt şartları hakkında detaylı açıklamalarda bulunuldu. Tarım yetkilileri, verimli ve kayıpsız bir hasat sezonu için biçerdöver kontrollerinin zamanında yapılmasının önemine dikkat çekerek, tüm üreticilere başarılı bir hasat dönemi temennisinde bulundu.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kartal ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Buğra Erdem'in yanı sıra mahalle muhtarları, köy muhtarları ve çok sayıda üretici katılım sağladı. - BİLECİK