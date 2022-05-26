Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor - Son Dakika
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Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor

26.05.2022 13:18
Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahminlerine göre 26-31 Mayıs tarihileri arasında Bilecik, Eskişehir, Bursa ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bilecik'te bugün 29 derece olan hava sıcaklığı hafta sonu 35 olması beklenirken, Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü oluşması muhtemel güneş çarpması vakaları için vatandaşları uyardı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği, Meteoroloji, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te hava sıcaklığının 35 dereceye kadar çıkması bekleniyor - Son Dakika
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