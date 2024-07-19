Bilecik'te Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bilecik'te Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik\'te Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, '2024 Yılı Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi' hakkında bilgilendirme yapıldı. Toplantıda, genelge kapsamındaki konular ve eksiklikler görülen hususlar ele alındı ve sahada karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri paylaşıldı.

19.07.2024 10:30
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Bilecik'te 'Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı' yapıldı.

Bilecik'te '2024 Yılı Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin Kontrolü Genelgesi' hakkında toplantı, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı teknik personelin katılımı ile Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşti.

Genelge kapsamında; kanatlı işlemleri, ihbarı mecburi hastalıklarda hastalık çıkışından sonuna kadar yapılan iş ve işlemler, aşılamalar, hastalık tazminatları, hayvan tanımlama, kayıt ve kayıt değişikliği, hayvan refahı, yol kontrolleri gibi Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü'nün görev tanımındaki diğer konuları içeren, genelgede değişen ve eksiklikler görülen hususlarla ilgili İl VETBİS, TURKVET ve diğer Bakanlığın veri tabanlarında sorumlu personeller sunum yaptı.

Toplantı sonunda, sahada görev alan teknik personelin sahada karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik, Tarım, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Değerlendirme Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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