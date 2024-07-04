Bilecik\'te Hububat Hasadı Başladı, Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

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Bilecik'te hububat hasadının başlamasıyla biçerdöver kontrolleri devam ediyor.

2024 üretim yılı Bilecik genelinde hububat hasadının başlamasıyla birlikte il ve ilçe müdürlüğü olarak teknik personellerce hasat edilen alanlarda biçerdöver kontrolleri sürdürülüyor. 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' ile ilgili üreticilere ve biçerdöver operatörlerine bilgilendirmeler yapılıyor.

Bilecik'te Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöverlere yönelik başlatılan kontroller devam ediyor. - BİLECİK