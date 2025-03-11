Bilecik\'te Kaçakçılık Operasyonu

Bilecik'te yapılan kaçakçılık operasyonunda yüzlerce paket kaçak sigara ve parfüm ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tütün ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Ekipler tarafından bir ihbar üzerine yapılan operasyonda 740 paket gümrük kaçağı sigara, 31 adet gümrük kaçağı parfüm ve 1 adet gümrük kaçağı blender ele geçirildi. Operasyon kapsamında A.A.D., (25) isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaçakçılıkla mücadelede kararlı bir duruş sergileyen emniyet güçleri, kent genelinde bu tür operasyonların süreceğini vurguladı. Yetkililer, kaçak ürünlerin hem ekonomik kayıplara yol açtığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirterek vatandaşları şüpheli durumları yetkililere bildirmeye çağırdı. - BİLECİK