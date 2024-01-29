Bilecik'te kapalı köy yolu kalmadı

BİLECİK - Bilecik'te dün başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini iyice gösterirken, ekiplerin ummalı çalışması sonucu kapalı köy yolu kalmadı.

Bilecik'te özellikle Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde yoğun yağan kar yağışı sonrası yer yer 30 santimetreye ulaşan kar kalınlığı hayatı zora soktu. Bilecik ve ilçelerinde İl Özel İdaresine ait ekipleri kapanan köy yolları ummalı çalışmalar sonucu açılırken, şuan il genelinde kar yağışından dolayı kapalı köy yolu kalmadı.