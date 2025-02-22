Bilecik\'te Kar Temizliği

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Bilecik'te dün etkisini gösteren kar yağışı sonrası il genelinde İl Özel İdaresi bağlı ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Bilecik il genelini etkisi altına alan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi bağlı 9 greyder, 5 kamyon, 3 loder, 18 kontrol aracı ve 6 kanal kazıcı ile toplamda 78 personel görev başında sabaha kadar tuzlama çalışması yaptı. Vali Bilecik Valisi Şefik Aygöl, vatandaşlara acil durumlar dışında 112'yi meşgul etmemeleri gerektiğini belirterek, kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması ve zorunlu haller için araçlarında zincir bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğu ve çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaşan Vali Aygöl, vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü ifade etti. - BİLECİK