Bilecik'te Kış Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika
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Bilecik'te Kış Tedbirleri Toplantısı

Bilecik\'te Kış Tedbirleri Toplantısı

Vali Aygöl liderliğinde 2024-2025 kış sezonu için güvenlik ve ulaşım tedbirleri değerlendirildi.

21.11.2024 11:04
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, başkanlığında 2024-2025 'Kış tedbirleri planı' toplantısı gerçekleşti.

Toplantıda, Bilecik'te 2024-2025 kış sezonu için alınacak tedbirler detaylı bir şekilde değerlendirildi. Kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına yol güvenliği, ulaşımda aksama yaşanmaması ve olumsuz hava şartlarını karşı hızlı müdahale planları gibi önemli konular masaya yatırıldı. Vali Aygöl, "Bilecik'te bu kış, güvenli ve sorunsuz bir dönem geçirmek için tüm ekiplerimiz hazırlıklarını tamamlamış durumda" dedi.

Diğer yandan, Hazırlıkların titizlikle yapıldığı ve her türlü olumsuz şartlara karşı önlemlerin alındığı belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Kış Tedbirleri Toplantısı - Son Dakika

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