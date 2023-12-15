Bilecik\'te Mantar Entegre Tesisi Kuruldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, mantar entegre tesisi kuruldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte mantar hasadı yapıldı. Vali Aygöl, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Ekonomik Yatırımlar kapsamında desteklenen mantar entegre tesisinde incelemelerde bulundu. - BİLECİK