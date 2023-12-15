 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bilecik'te Mantar Entegre Tesisi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bilecik'te Mantar Entegre Tesisi Kuruldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, Bilecik Valisi Şefik Aygöl ve diğer yetkililer tarafından desteklenen mantar entegre tesisi kuruldu. Vali Aygöl, tesisin incelemelerini yaparken, öğrencilerle birlikte mantar hasadı da gerçekleştirildi.

Bilecik\'te Mantar Entegre Tesisi Kuruldu
15.12.2023 - 10:07,  Güncelleme: 10:08
Abone Ol

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, mantar entegre tesisi kuruldu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlikte mantar hasadı yapıldı. Vali Aygöl, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Ekonomik Yatırımlar kapsamında desteklenen mantar entegre tesisinde incelemelerde bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Bilecik Valiliği, Osmaneli, Bilecik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te Mantar Entegre Tesisi Kuruldu - Son Dakika


10:13
Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:03
Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30
Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25
Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05
Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04
Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33
MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı

Son Dakika
10:13 Türkiye haftayı karlı kapattı! İşte ülke puanı sıralamasında son durum
10:03 Estetiğin dozu kaçtı! Ebru Gündeş'in son halini gören tanıyamıyor
09:59 Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,39'a, dolar tahmini ise 29,62'ye düştü.
09:30 Tıp dünyasını heyecanlandıran meyve! Kanserli hücreleri 4 saat içinde yok etti
09:25 Ünlü oyuncu Kaan Urgancıoğlu, yeni doğan oğluyla ilk kez poz verdi
09:05 Yahya Sinwar ve Rafa'a Salameh'in izini bulamayan İsrail son çare olarak başlarına para ödülü koydu
09:04 Muğla'da okey oynarken kavga eden dedeler barıştı
08:33 MasterChef All Star'da Sergen ve Esra Arasında Tartışma Çıktı
08:15 Belçika'da uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İstanbul'da tutuklandı
08:06 Ender Saraç'tan istismar iddialarına cevap: Oğlumun iddiaları gerçek dışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 10:25:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te Mantar Entegre Tesisi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement