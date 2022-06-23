Bilecik'te mazgallarda temizlik - Son Dakika
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Bilecik'te mazgallarda temizlik

23.06.2022 10:04
Bilecik'te mazgallarda temizlik

Bilecik Belediyesi tarafından bir yandan kenttin altyapısına yönelik çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından bir yandan kenttin altyapısına yönelik çalışmalar devam ederken, diğer yandan birçok noktada bulunan mazgallarda temizleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde bulunan mazgallar başta olmak üzere mahallelerdeki mazgallarda biriken atıkları temizledi. Oluşan ani yağışlar sebebiyle dolan mazgallarda yapılan temizlik çalışması ile oluşabilecek taşkınlıkların önüne geçildi. Yetkililer, mazgalların içine pet şişe, çöp gibi malzemelerinin atılmaması konusunda vatandaşlara uyarıda bulundu. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te mazgallarda temizlik - Son Dakika

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