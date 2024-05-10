Bilecik\'te Modern ve Teknik Arıcılık Projesi kapsamında 16 üreticiye arı kovanı dağıtıldı

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, "Modern ve Teknik Arıcılık Yolunda Bilecik Projesi" çerçevesinde 16 üreticiye 134 adet arı kovanı yüzde 50 hibe destekli olarak dağıtıldı

Arı kovanı dağıtım programı Bilecik Valiliği himayelerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bilecik Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından organize edildi. Arı kovanlarının üreticilere dağıtımı Osmaneli Belediyesi hal binasında yapıldı. Dağıtıma Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serkan Diker ve arı üreticileri katıldı.

Üreticilere hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulunan Kaymakam Yüksel Ünal, "Proje ile ilçemizde arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı da bulunarak, ilimizde ve ilçemizde balının ülke çapında bir marka haline gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdüreceğiz. Dağıtılan yeni kovanlar ile arı ürünlerinde çeşitliliğin ve üretimin artmasını hem de üreticilerimizin gelir düzeyini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Bugün dağıtımını yaptığımız arı kovanlarımız arı üreticilerimize hayırlı olsun" diyerek kovanları üreticilere teslim etti.

Proje kapsamında Bilecik il genelinde bin adet arı kovanının dağıtımının yapıldığı öğrenildi. - BİLECİK