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Bilecik'te öğrenci servis ücretlerine zam isteniyor - Son Dakika

Bilecik'te öğrenci servis ücretlerine zam isteniyor

21.12.2021 20:04
Bilecik'te öğrenci servis ücretlerine zam isteniyor

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, ilerleyen günlerde öğrencileri taşıma işinde mağduriyet yaşanmaması için fiyatlarda ivedilikle düzenleme yapılmasını isteyerek, "Taşıma yolu ile köylerden ilimize gelen öğrenciler için diğer illerde bir aylık veya 3...

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, ilerleyen günlerde öğrencileri taşıma işinde mağduriyet yaşanmaması için fiyatlarda ivedilikle düzenleme yapılmasını isteyerek, "Taşıma yolu ile köylerden ilimize gelen öğrenciler için diğer illerde bir aylık veya 3 aylık ihaleler yapılmış olup, ilimizde maalesef 9 ay olarak yapıldığından dolayı mağduriyet yaşanmaktadır" dedi.

Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selman Aydeniz, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye'de son zamanlarında artan akaryakıt, yedek parça ve birçok kalemde yapılan zamların servisçilere büyük bir yük getirdiğini belirtti. Aydeniz, "Bilecik'te faaliyet gösteren yolcu, öğrenci ve personel taşımacılığı yapan esnaflarımızın bir kısmı tarife bir kısmı da yalnız öğrenci servisi ve personel taşımacılığı yapan esnafımızın maalesef böyle bir tarifelerinden dolayı daha önceki yıllarda okullar açılırken ve kapanırken bir fiyat belirlenir ve o fiyat üzerinden sezon biterdi. Milli eğitim taşıma yolu ile köylerden ilimize gelen öğrenciler için diğer illerde bir aylık veya 3 aylık ihaleler yapmış olup, ilimizde maalesef 9 ay olarak yapıldığından dolayı mağduriyet yaşanmaktadır. Bu mağduriyetin giderilmesi için ihalenin tekrar revize edilmesine ihtiyaç olmuştur. İlerleyen günlerde öğrencilerimizin taşıma işinde mağduriyet yaşamaması için ivedilikle düzenleme yapılmasını arzu ederiz" dedi. - BİLECİK

Bilecik'te öğrenci servis ücretlerine zam isteniyor

Esnaf Odası, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te öğrenci servis ücretlerine zam isteniyor - Son Dakika


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