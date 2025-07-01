Bilecik'in Vezirhan Beldesine bağlı Zobran köyünde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken Vali Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde gelişmeleri takip ediyor.
İhbarın alınmasının ardından tüm ekipler hızla müdahale etmeye başladı. Bölgeye intikal eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde takip ederek, söndürme ve güvenlik tedbirlerinin koordinasyonunu sağlıyor. Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan müdahale çalışmaları kesintisiz devam ediyor. Rüzgarın şiddeti ile Örenköy tarafına doğru ilerleyen alevler için tüm ekipler seferber edilmiş durumda. Olayla ilgili gelişmeler yakından izleniyor. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › Bilecik'te Orman Yangınına Müdahale Sürüyor - Son Dakika
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