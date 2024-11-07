Bilecik'te Park Halindeki Araç Alev Aldı

Bilecik'te park halindeki araç bir anda alev aldı
BİLECİK - Bilecik'te park halindeki otomobilin şase kısmında dün gece çıkan yangın itfaiye ekiplerince anında söndürüldü.
Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Kırklar Caddesi üzerinde Nedim Üçüncü'ye ait park halindeki 11 AEC 125 plakalı araçtan dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112'ye arayarak haber verdi. Dumanlar bir anda alevlere dönüşürken, yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri anında müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, zabıta olay yerinde önlem aldı.
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