Bilecik\'te Ramazan Mukabele Programları Düzenlendi

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ramazan Ayı kapsamında kentteki Mahalle Konaklarında düzenlenen Mukabele programlarına katıldı.

Başkan Subaşı, etkinliklerde yer alan değerli kadınlarla bir araya gelerek sohbet etti, samimi anlar paylaştı ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Subaşı, yaptığı açıklamada, Ramazan Ayı'nın tüm vatandaşlara sağlık, huzur ve bereket getirmesini temenni ettiğini ifade ederken, edilen duaların kabul olması dileğinde bulundu. Mukabele programları vesilesiyle toplumda birlik ve beraberlik ruhunun pekiştirilmesinin önemine dikkat çekildi. - BİLECİK