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Bilecik'te simit ve poğaçaya gelen zamma valilik engeli - Son Dakika

Bilecik'te simit ve poğaçaya gelen zamma valilik engeli

22.01.2022 12:13
Bilecik'te simit ve poğaçaya gelen zamma valilik engeli

Bilecik Valiliği, simit ve poğaça fiyatlarına yapılan yüzde 50 oranındaki zamma ilişkin itirazın kabul edildiğini, simit ve poğaçanın eski tarifeden satılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği, simit ve poğaça fiyatlarına yapılan yüzde 50 oranındaki zamma ilişkin itirazın kabul edildiğini, simit ve poğaçanın eski tarifeden satılmasına karar verildiğini açıkladı.

Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Başta öğrencilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın günlük yaşamında oldukça sık olarak tükettiği ekmek, simit ve poğaça gibi ihtiyaçların yeni düzenlenen tarifelerinde, 90 gr simit ve 80 gr poğaça için yüzde 50 oranında artış yapıldığı ve komşu illerdeki fiyatlarla karşılaştırıldığında yapılan artışın çok fazla olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Valilik olarak esnaf ve sanatkarlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri hakkında yönetmeliğin 6'ncı maddesine istinaden yapılan itirazımız kabul edilmiş olup oluşturulan komisyonca görüşülmüştür. Yapılan inceleme sonucunda simit ve poğaça fiyat tarifesinin uygun olmadığı değerlendirilerek Valiliğimizin itirazının kabulüne ve yürürlükte olan eski tarifeden bu ürünlerin simit 90 gram 2 TL ve poğaça 80 gram 2 TL'den satılmasına, ekmek fiyat tarifesinde ise yapılan itirazımız kabul edilmeyerek yürürlükte olan yeni tarifeden ekmek 200 gram 2,50 TL satılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir" denildi - BİLECİK

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Bilecik Valiliği, Türk Lirası, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilecik'te simit ve poğaçaya gelen zamma valilik engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bilecik'te simit ve poğaçaya gelen zamma valilik engeli - Son Dakika
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