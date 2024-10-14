Bilecik'te Su Hattı Arızası Onarılıyor - Son Dakika
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Bilecik'te Su Hattı Arızası Onarılıyor

Bilecik\'te Su Hattı Arızası Onarılıyor

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri'ndeki su hattında meydana gelen arızanın onarım çalışmalarını takip etti ve gerekli talimatları verdi.

14.10.2024 13:09  Güncelleme: 13:11
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Bilecik Belediye Başkanı ve Karasu İçme Kullanma Suyu Birliği Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Pazaryeri'ndeki su hattında meydana gelen arıza onarım çalışmasını takip etti.

Beraberinde başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle çalışmaların yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Başkan Subaşı son durum hakkında bilgi aldı yapılacak çalışmalar hakkında talimatlar verdi. Çalışma hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan Subaşı "Karasu İçme ve Kullanma Suyu Birliği olarak Pazaryeri'nde hat arızasının bulunduğu mevkide kontrollerimizi gerçekleştirdik. Bu kontroller sonucunda; var olan 3 adet arızanın büyümesi ve hattaki su kaybının artması sebebiyle hat üzerinde arıza onarımına başlanmıştır. Kaynaktan su kesimi yapılarak hat içindeki suyun boşaltılmasıyla birlikte arızalar hızlı bir şekilde onarılmaktadır" dedi.

Başkan Subaşı ayrıca "Birlik ve belediye personellerimizin destekleriyle sorunu en kısa sürede çözmek için çalışmalarımızı yürütecek ve çözüm sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'te Su Hattı Arızası Onarılıyor - Son Dakika

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