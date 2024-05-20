Bilecik'te süne ile mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bilecik'te süne ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik\'te süne ile mücadele çalışmaları devam ediyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, hasat zamanına kadar süne ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti. Bilecik merkez ve ilçelerinde toplam buğday ekili alanın 98000 dekarında süne kıymetlendirme sürveyi çalışması yapılıyor. Yumurta parazitoidi sürveyi ise yağışlar nedeniyle devam ediyor. Süne popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda yüzde 100'e varan oranlarda zarar meydana gelebiliyor.

20.05.2024 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş yaptığı açıklamada hasat zamanına kadar 'Süne' ile mücadele çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Bitki Sağlığı Uygulama Programında' yer alan buğdayın ana zararlısı olan süne ile mücadele çerçevesinde Bilecik merkez ve ilçelerine bağlı köylerinde il ve ilçe müdürlükleri teknik ekiplerce toplam buğday ekili alanın 98000 dekarında süne kıymetlendirme sürveyi çalışması yapılmaya devam ediyor.

Sürveyin ikinci aşaması olan yumurta parazitoidi sürveyi, bölgede görülen yağışlar nedeniyle Bilecik merkez ve ilçelerine bağlı köylerde devam ediyor.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Dünyada ve Türkiye'de temel besin maddesi olan buğdayın ana zararlısı olan süne (Eurygaster spp.) verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen en önemli etmendir. Süne popülasyon yoğunluğunun yüksek olduğu yer ve yıllarda mücadele yapılmaması durumunda yüzde 100'e varan oranlarda zarar meydana gelmektedir. Bu çerçevede her yıl düzenli olarak ilimiz genelinde hububat ekili alanlarda aralıksız sürvey ve kontrollerimiz yapılmaktadır. Hasada kadar olan dönemde survey çalışmaları devam edecek olup, çiftçilerimize zararlının durumu hakkında gerekli bilgilendirme ve duyurular yapılacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Merkez, Bilecik, Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik'te süne ile mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:57 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kirada yüzde 25 sınırı büyük ihtimalle devam etmeyecek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kirada yüzde 25 sınırı büyük ihtimalle devam etmeyecek
10:01 Gözler Tahran’da Reisi’nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir’in oturması bekleniyor Gözler Tahran'da! Reisi'nin koltuğuna yardımcısı Muhammed Muhbir'in oturması bekleniyor
09:54 Bir tarafta yas bir tarafta eğlence İran’da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölümünü havai fişeklerle kutladı Bir tarafta yas bir tarafta eğlence! İran'da muhalifler, Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünü havai fişeklerle kutladı
09:32 Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar Kaza sonrası Cumhurbaşkanı Reisi ve İranlı yetkililerin naaşlarını böyle taşıdılar
07:03 İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti İran Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı helikopter kazasında hayatını kaybetti
10:51 Mert Hakan Yandaş’tan Kerem Aktürkoğlu’na olay yanıt: 5’e1 dayak yerken Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na olay yanıt: 5'e1 dayak yerken
10:40 4 ay önce sinyalini vermişti Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor 4 ay önce sinyalini vermişti! Zeynep Sever Demirel ve Volkan Demirel boşanıyor
10:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran’ın yanında olacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Komşumuz İran'ın yanında olacağız
10:19 Süper Lig’de kim nasıl şampiyon olur İşte tüm ihtimaller Süper Lig'de kim nasıl şampiyon olur? İşte tüm ihtimaller
09:55 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi 8,5 milyon kazanacağı konseri için titizlikle hazırlanan Ajda Pekkan, estetik olup kilo verdi
09:36 Esra Dermancıoğlu, Cannes’a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım Esra Dermancıoğlu, Cannes'a giden Türk oyuncuları hedef aldı: Ben utandım
09:12 Ali Koç, Selahattin Baki’nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın Ali Koç, Selahattin Baki'nin yakasına yapıştı: Sus dedim mi susacaksın
09:01 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölmeden önce çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı
08:39 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ramazan Kubat da tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 11:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bilecik'te süne ile mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement