Bilecik’te Yüzde 50 Hibe Desteği

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Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kırsal Kalkınma Destekleme" projeleri kapsamında yüzde 50 hibe desteği geldiğini söyledi.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "Kırsal Kalkınma Destekleri" kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla yüzde 50 hibe desteği geldiğini söyledi. Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım ile küçük ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi amacıyla "Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları" projeleri için yatırımcılara yüzde 50 hibe desteği sağlanacağını anlatan Yoldaş, "Başvurular 9 Nisan 2025 tarihi saat 23.59'da sona erecektir. Yatırım projelerinin fiziki olarak tamamlanma son tarihi 28 Kasım 2025'dir. İlgilenen vatandaşlar, bilgi almak için internet sitesini de ziyaret edebilirsiniz" dedi. - BİLECİK