Bilecik'ten Siirt'e İyilik Gönderimi - Son Dakika
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Bilecik'ten Siirt'e İyilik Gönderimi

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Güler Kasım, ördüğü atkı ve bereyi Siirt'teki öğrencilere ve askerlere gönderiyor.

16.12.2024 15:52
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Bilecik'ten Siirt'e gönül köprüsü

Ördüğü atkı, bere ve patik gibi ürünleri Siirt'teki öğrencilere ve vatani görevlerini icra eden askerlere gönderiyor

BİLECİK - Bilecik'e yaşayan Güler Kasım, ördüğü atkı, bere ve patik gibi ürünleri Siirt'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve vatani görevlerini icra eden askerlere gönderiyor.

Kasım, geçtiğimiz yıl Bilecik ile Siirt arasında başlattığı iyilik köprüsünü devam ettiriyor. Bilecik merkeze bağlı Küplü Köyü'nde ikamet eden Güler Kasım, büyük bir özen ve sevgiyle ördüğü atkı, bere ve patik gibi ürünleri Siirt'teki ihtiyaç sahibi öğrencilere ve vatani görevlerini icra eden askerlere gönderiyor.

Dayanışma ruhunu yaşatan önemli projenin mimarı Güler teyzeye Bilecik Valisi Şefik Aygöl'den de büyük destek geldi.

Vali Şefik Aygöl, Güler Teyze'nin bu örnek davranışını memnuniyetle karşılarken, konuya dair duygularını paylaşmak üzere daha önce Bilecik Valisi görevinde bulunan şu anki Siirt Valisi Kemal Kızılkaya ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki vali, böyle anlamlı projelerin toplumda sevgi, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladılar.

Vali Aygöl, Güler teyzenin bu çabasını takdir ederken, benzeri çalışmalara ilham kaynağı olmasını diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bilecik'ten Siirt'e İyilik Gönderimi - Son Dakika

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