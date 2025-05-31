Bilecik Üniversitesinde Proje Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan Proje Sergisi yoğun ilgi gördü.
Etkinlik kapsamında, gençlerin sosyal sorumluluk bilinciyle geliştirdiği projeler ziyaretçiler tarafından incelendi. Toplumsal faydayı merkeze alan çalışmaların, denetimli serbestlik sürecindeki bireylerin topluma kazandırılmasında önemli katkılar sunacağına dikkat çekildi. Üniversite yönetimi ve akademisyenlerin destekleriyle gerçekleşen buluşma, sosyal hizmetlerin farklı alanlarına yönelik yenilikçi yaklaşımlar içerdi.
Etkinliğe katılan yetkililer, sergide yer alan projelerin önemine vurgu yaparak, öğrencilerin bu tür çalışmalarla topluma katkı sağlamasının kıymetli olduğunu belirtti. Üniversite yönetimi ve akademisyenlerin yanı sıra tüm öğrencilere teşekkür edilerek, iş birliğinin artarak sürmesi temenni edildi. - BİLECİK
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