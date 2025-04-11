Bilecik Valisi Okuyucuları Ödüllendirdi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla Bilecik'te yıl boyunca en çok kitap okuyan farklı yaş gruplarından 5 okuyucu makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Bilecik'te 'Kütüphane Haftası' etkinlikleri "Üreten Kütüphaneler" proje teması altında gerçekleştirildi. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla Bilecik'te yıl boyunca en çok kitap okuyan farklı yaş gruplarından 5 okuyucuyu makamında kabul etti. En çok kitap okuyan bireylere çeşitli hediyeler takdim edilirken, toplumda kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması ve kütüphanelerin öneminin vurgulanması hedeflendi Proje teması kapsamında, kütüphanelerin bilgi üretiminde ve toplumsal gelişimdeki rolünün altı çizildi.

Etkinliklerin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere her kesimde okuma kültürünü teşvik etmesi hedefleniyor. - BİLECİK