Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitimde denetim için talimat verdi

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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitimde denetim için gerekli talimatları verdi.

Bilecik Valiliği Toplantı Salonunda, Vali Şefik Aygöl başkanlığında gerçekleşen İl İstihdam Kurulu toplantısında eğitimle ilgili güvenlik önlemleri ele alındı. Mesleki beceri eğitimi alan öğrencilerin eğitim süreci içerisinde güvenlik tedbirlerinin alınması ve öğrencilerin beceri eğitimi aldığı işletmelerde eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimlerin yapılması ele alındı. Vali Aygöl, her öğrencinin eğitim açısından gerekli bilgiye sahip olmasını ve bunun doğal bir hak olduğuna değindi. Mesleki beceri eğitimi alan öğrencilerin meslekle ilgili tecrübe sahibi olmaları gerektiği ve aksi bir durumun oluşmaması için gerekli denetimlerin gerçekleşeceğini belirtti. - BİLECİK