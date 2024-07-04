Bilecik ve çevresinde kuvvetli yağış uyarısı

Yerel

Meteoroloji, Bilecik ve çevre ilçeleri etkisi altına alacak kuvvetli ve gök gürültü sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Bilecik'te kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacağı öngörülürken, meteoroloji yetkilileri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği yönünde vatandaşları uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; Bilecik geneli ve çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiği belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu. - BİLECİK