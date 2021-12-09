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Bilek güreşi yarışmaları sona erdi - Son Dakika

Bilek güreşi yarışmaları sona erdi

09.12.2021 18:49
Bilek güreşi yarışmaları sona erdi

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı okul sporları kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı okul sporları kapsamında Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilek Güreşi yarışmaları sona erdi.

Adıyaman'da Gençler A Kız/ Erkek kategorilerinde yapılan bilek güreşi yarışmalarına 30 okuldan 84 erkek, 19 kız toplam 103 sporcunun katılımıyla sona erdi.

Bileğine ve gücüne güvenenlerin yoğun ilgi gösterdiği okullararası bilek güreşi yarışmalarına madalyalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş tarafından verildi.

Sporcular temsil ettikleri okullarının başarısı için ter döküp bileklerinin hakkı ile madalyalarını kazandıklarını belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, sporcuları tebrik etti. - ADIYAMAN

Bilek güreşi yarışmaları sona erdi
Bilek güreşi yarışmaları sona erdi

Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bilek güreşi yarışmaları sona erdi - Son Dakika


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