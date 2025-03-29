Bilim ve Sanat Tabula Etkinliği

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Bilim İletişim Öğrenci Kulübü ile Ekonomi ve Sanat Öğrenci Kulübü ortaklığında "Tabula-Bilim Etkinliği" düzenlendi.

bilim, iletişim, ekonomi ve sanat alanlarındaki kavramların tabu oyunuyla eğlenerek öğrenilmesinin amaçlandığı etkinlikte, öğrenciler yarışarak eğlenceli vakit geçirdiler. İlgi gören etkinlikte öğrenciler, önceden hazırlanmış farklı kartlarda bulunan bilim, iletişim, ekonomi ve sanat alanlarındaki kavramları, belirli süre içinde ve yasaklı kelimeleri kullanmadan anlattılar. Böylece öğrenciler, bilimsel kavramları fikirlerle anlatabilirken aynı zamanda kavramları eğlenceli bir biçimde öğrenme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğin sonunda en çok doğru kavramı anlatabilen sanat grubuna Bilim İletişim Kulübü ile Ekonomi ve Sanat Kulübü tarafından ödülleri verildi. Bilim İletişim Öğrenci Kulübü Başkanı İpek Türkoğlu ve Ekonomi ve Sanat Kulübü Başkanı İlkay Aykaç, "Etkinliğin sonunda katılımcıların bilimsel kavramları öğrenirken aynı zamanda çok eğlendiklerini belirterek, bu tür eğlenceli etkinlikleri ilerleyen dönemlerde daha da fazla gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundular. - NİĞDE