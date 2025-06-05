Bingöl\'de Basın Konseyi Kuruldu

Bingöl'de gazetecilerin öncülüğünde 'Bingöl Basın Konseyi' kuruldu.

Bingöl'de, yerel ve ulusal basında uzun yıllar görev yapan gazetecilerin öncülüğünde Bingöl Basın Konseyi kuruldu. Kurucu başkanlığını Hakim Bayraktar'ın üstlendiği konsey, basın mensuplarının sosyal ve kültürel yaşamlarına katkı sunmayı, meslektaşlar arasında dayanışmayı artırmayı ve kentte gazeteciliğe değer katmayı amaçlıyor.

Basının birleştirici gücünü ortaya koymayı hedefleyen konsey, yerel ve ulusal basın temsilcileriyle iş birliği içinde çalışarak kentin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerine katkı sunmayı planlıyor.

Konsey, gazetecilerin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli eğitim ve etkinlik programları düzenlemeyi hedefliyor. Ayrıca, kentte basın mensuplarının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek ve sürdürülebilir basın faaliyetleri için önemli organizasyonlar gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütecek.

Derneğin kurucu yönetim kurulunda ise Rıdvan Korkulutaş, Ahmet Sayılır, Aziz Önal, Ahmet Boydaş, Muhammet Ali Çiftçi ve Remzi Burulday yer aldı. - BİNGÖL