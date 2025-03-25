Bingöl'de Kaza: 4 Yaralı

Çiriş otu toplamaya giden şahısları taşıyan aracın freni patladı: 4 yaralı

Yaralıları taşıyan ambulans da başka bir araçla çarpıştı

BİNGÖL - Bingöl'de çiriş otu toplamaya giden şahısları taşıyan aracın freni patladı. Araç takla atarken kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıları taşıyan ambulans da başka bir araçla çarpıştı.

Kaza Bingöl merkez Ilıcalar beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çiriş otu toplamak için yaylaya çıkan 4 arkadaşı taşıyan aracın dönüş yolunda freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansla başka bir araç çarpıştı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.