Bingöl Valisi, Yeni Yıla Bebeği Ziyaretle Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bingöl Valisi, Yeni Yıla Bebeği Ziyaretle Girdi

Bingöl Valisi, Yeni Yıla Bebeği Ziyaretle Girdi

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, 2024'ün son ve 2025'in ilk bebeğini hastanede ziyaret ederek çocuklara altın taktı. Aynı zamanda güvenlik ve itfaiye birimlerini de ziyaret eden Vali Usta, normal doğumun önemine vurgu yaptı.

01.01.2025 00:37  Güncelleme: 00:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Devlet Hastanesinde 2024'ün son ve 2025'in ilk bebeğini ziyaret edip çocuklara altın taktı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, beraberinde Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğganeral Bilgihan Yeşilyurt ve Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile birlikte Bingöl Elazığ karayolu polis kontrol noktası, Ekinyolu jandarma karakol kontrol noktası, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Usta ve beraberindekiler son olarak Bingöl Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette 2024'ün son bebeği ve 2025'in ilk bebeğine altın taktı.

Burada konuşan Vali Usta, "Önce güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret ettik. Ardından itfaiye teşkilatındaki arkadaşlarımızla onlarla sohbet ettik. Şimdi de devlet hastanesindeyiz, 2024'ün son bebeği İkra İla ile birlikte olduk. Sağlığı çok iyi. 2025 yılının ilk bebeği olan Ömer ile de tanıştık. Sağlık Bakanlığının çağrısı ile vatandaşlarımızı normal doğuma yönlendiriyoruz. Her iki doğum da normal doğum olarak oldu. bu güzel hizmeti veren sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. 2025 yılının Bingöl'ümüze herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mutlu güzel bir şekilde yeni yıla girelim istiyoruz" dedi.

Vali Usta, daha sonra telsizden anons çekerek birimlerin yeni yılını kutladı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Yerel Haberler, Normal Doğum, İtfaiye, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bingöl Valisi, Yeni Yıla Bebeği Ziyaretle Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
18:53 Putin vanayı kapattı Rus gazının Avrupa’ya sevkiyatı durduruldu Putin vanayı kapattı! Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatı durduruldu
19:07 İstanbul’da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti İstanbul'da kutlamaların adresi değişmedi, binlerce vatandaş adeta akın etti
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
18:16 Rusya’nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var Rusya'nın korkunç planı: Askeri eğitimler başladı hedefte iki ülke var
17:42 Türkiye’nin dev bankası Suriye’ye mi açılıyor Türkiye'nin dev bankası Suriye'ye mi açılıyor?
17:29 İstenmeyen gelinden yeni paylaşım İstenmeyen gelinden yeni paylaşım
17:19 Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti Siyasetten sanata bilim dünyasına birçok isim 2024 yılında hayatını kaybetti
17:06 Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü Çalıların arasından gelen kötü kokuyu takip edenler gördükleri karşısında dehşete düştü
17:04 Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti Dr. Ender Saraç: Kadınlar erkekleşti, erkekler dişileşti
16:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel’in yeni yılını kutladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Özel'in yeni yılını kutladı
16:46 Doğal gaza da zam gelecek mi BOTAŞ güncel planı duyurdu Doğal gaza da zam gelecek mi? BOTAŞ güncel planı duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 12:20:13. #1.13#
SON DAKİKA: Bingöl Valisi, Yeni Yıla Bebeği Ziyaretle Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.