Bingöl Valisi, Yeni Yıla Bebeği Ziyaretle Girdi

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Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Devlet Hastanesinde 2024'ün son ve 2025'in ilk bebeğini ziyaret edip çocuklara altın taktı.

Vali Ahmet Hamdi Usta, beraberinde Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğganeral Bilgihan Yeşilyurt ve Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ile birlikte Bingöl Elazığ karayolu polis kontrol noktası, Ekinyolu jandarma karakol kontrol noktası, Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Usta ve beraberindekiler son olarak Bingöl Devlet Hastanesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette 2024'ün son bebeği ve 2025'in ilk bebeğine altın taktı.

Burada konuşan Vali Usta, "Önce güvenlik kuvvetlerimizi ziyaret ettik. Ardından itfaiye teşkilatındaki arkadaşlarımızla onlarla sohbet ettik. Şimdi de devlet hastanesindeyiz, 2024'ün son bebeği İkra İla ile birlikte olduk. Sağlığı çok iyi. 2025 yılının ilk bebeği olan Ömer ile de tanıştık. Sağlık Bakanlığının çağrısı ile vatandaşlarımızı normal doğuma yönlendiriyoruz. Her iki doğum da normal doğum olarak oldu. bu güzel hizmeti veren sağlık ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. 2025 yılının Bingöl'ümüze herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Mutlu güzel bir şekilde yeni yıla girelim istiyoruz" dedi.

Vali Usta, daha sonra telsizden anons çekerek birimlerin yeni yılını kutladı. - BİNGÖL