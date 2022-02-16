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Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı - Son Dakika

Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı

16.02.2022 11:11
Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı

Zonguldak'ta bir yaşındaki "Turna" isimli muhabbet kuşunun rahmine sıkışan yumurta sezaryenle alındı.

Zonguldak'ta bir yaşındaki "Turna" isimli muhabbet kuşunun rahmine sıkışan yumurta sezaryenle alındı.

Zonguldak'ta 1 yaşındaki Turna isimli muhabbet kuşunun sahibinin karın içinde kitle olduğu şüphesi ile Zonguldak Veteriner Kliniğine başvurdu. Yapılan tetkik ve muayene sonrası "Turna" isimli muhabbet kuşunun rahminde yumurtanın sıkıştığı tespit edildi. Gaza anestezisine alınan Turna isimli muhabbet kuşu 20 dakikalık operasyonla rahimde sıkışan yumurta sezaryenle alındı. Tedavisi tamamlanan 1 yaşındaki "Turna" isimli muhabbet kuşu sahibine teslim edilirken Turna için 24 saat tehlikeli süreci sürüyor.

Sık görülmese de nadiren bu tür olaylarla karşılaştıklarını ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, "Muhabbet kuşunun karın içerinde bir kitle olduğundan şüphelenmiş sahibi yumurta olabilme ihtimalinden daha öncede bizim hastamızdı 1 yıl önce boyun felci geçirmişti. Yaptığımız muayenede yumurta sıkıştığı ve bunun gün geçtiği tespit edildi. Gaz anestezisi ile almamız gerekiyordu. Bu tür durumlarda diğer anestezileri kullanmak çok tehlikeli. Anesteziye aldık ve yumurtayı çıkarttık. Yumurta kanalda değildi. Bir nevi sezaryen yapıldı. Yumurtayı kaplayan rahim (utherus) kesilerek alındı. 24 saat bir tehlikemiz var antibiyotik kullanacağız. 24 saat geçtikten sonra bir sıkıntı olmayacak İnşallah. Bundan sonraki yumurtalarında da bu sıkıntının olma ihtimali var. Çünkü yumurtalık açık değildi. Hastamızı takip edeceğiz. Bu çok sık olmasa da görülebiliyor. Hayvanın yumurta yapması için yanında bir erkek olması gerekmiyor. Hayvanlar bu mevsimde yumurtlamaya başlıyorlar. Bazen çok kolay oluyor. Biraz basınçla çıkabiliyor bazen de böyle ameliyatla alınıyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı
Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı
Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı

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Zonguldak, Yumurta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bir yaşındaki muhabbet kuşunun yumurtası ameliyatla alındı - Son Dakika


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